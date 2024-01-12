Россиянка серьезно рассказала, что отправляет на фронт "продукты жизнедеятельности"
Россияне, попадая на войну в Украину, рискуют потерять жизнь, обычно так и происходит. Но любопытно, что обеспечение у них тоже, очевидно, так себе. Продуктами их часто обеспечивают псевдопатриоты. Правда, неожиданно составной частью рациона русских солдат являются "продукты человеческой жизнедеятельности".
Россияне сами об этом рассказали. Так, в сети опубликовали разговор в видеочате одной из поклонниц военной агрессии Кремля, которая кичилась тем, что "помогает" оккупантам.
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По словам россиянки, именно благодаря этой "гуманитарной помощи" оккупанты и держатся. Вот фрагмент разговора с видео:
– На фронт отправляем все.
– А что вы отправляете на фронт?
– Ну, как, что? Продукты жизнедеятельности.
– Продукты жизнедеятельности? Прекрасно, что вы отправляете продукты вашей жизнедеятельности на фронт. Это очень хорошо.
— Ребята за счет этого удерживают себя.
– Понял. Они за счет продуктов жизнедеятельности будут себя держать, – иронически подтвердил слова россиянки собеседник.
Беседа россиянки: видео
Интересно, как долго продержатся россияне на такой интересной диете. Правда, это не столь важно, ведь их судьбу решил их выбор. Они приняли решение вторгнуться на территорию независимого государства, а затем получат от ВСУ ответ.
По состоянию на 12 января, по данным Генштаба, потери русско-оккупационных войск составляют более 368 тысяч.
Ситуация в России
- Интересно, что не все готовы финансировать преступный режим Путина, поэтому в России набирают обороты протесты жен мобилизованных. Правда, с ними в Кремле не обращают внимания. Там привыкли не уважать волю своего народа.
- Скорее наоборот – аналитики предполагают, что после президентских выборов у Путина могут "развязаться руки" – и диктатор объявит тотальную мобилизацию.
- Более того, сейчас мобилизованные страны-агрессорки активно убегают из воинских частей. В 2023 году в России открыли более 5 тысяч дел за дезертирство.