В России что ни день – то комедия. Так, жена военного переспала с мужчиной, чтобы освободить своего возлюбленного из плена.

Как оказалось, россиянка переспала с липовым офицером. Обман раскрылся, когда мужчину укусила гадюка. Об этом сообщают пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.

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Что известно об эпическом инциденте

Как рассказали росСМИ, россиянка Марина – мать троих детей и жена оккупанта, находящегося в украинском плену. Недавно она познакомилась с мужчиной по имени Сергей. Он представился офицером и, выслушав историю о плененном муже, пообещал помочь.

По словам Сергея, у него много связей и он может организовать освобождение из плена. Однако для этого было условие – нужно 50 тысяч рублей на якобы вертолет и секс.

Марина передала Сергею 40 тысяч рублей, но от интимной близости долго отказывалась. Но, по словам женщины, он взял ее силой, и тогда она решила не сопротивляться.

Позже россиянка узнала, что Сергея укусила гадюка и он попал в реанимацию. Когда Марина связалась с его родственниками, оказалось, что никаких связей у него нет, и повлиять на освобождение мужа он не может.

В итоге возмущенная россиянка написала заявление в полицию и обвинила Сергея в изнасиловании.

В России оккупанта застрелил односельчанин

Кстати, недавно в Новосибирской области мужчина застрелил оккупанта во время его празднования возвращения из войны. Так, участвовавший в войне захватчик Евгений Хотьков выпивал в компании знакомых. Хотьков с друзьями пришли в местный магазин и начали оскорблять покупателей. Среди них был другой житель Толмачево Вячеслав Мокин с сыном. Между мужчинами произошел конфликт.

Позже оккупант с друзьями пошли в дом мужчины с битами и палками. Один из нападавших угрожал изнасиловать жену Мокина. Он предупредил, что будет стрелять, произвел предупредительный выстрел, а затем открыл огонь по нападающим. Так, были убиты захватчик Хотьков и житель поселка Коченево. Еще двое мужчин получили ранения.