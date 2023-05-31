Як виявилось, росіянка переспала з липовим офіцером. Обман розкрився, коли чоловіка вкусила гадюка. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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Що відомо про епічний інцидент

Як розповіли росЗМІ, росіянка Марина – мати трьох дітей та дружина окупанта, який перебуває в українському полоні. Нещодавно вона познайомилась з чоловіком на ім’я Сергій. Він представився офіцером і, вислухавши історію про полоненого чоловіка, пообіцяв допомогти.

За словами Сергія, у нього є багато зв'язків і він може організувати звільнення з полону. Однак для цього була умова – потрібно 50 тисяч рублів на нібито вертоліт та секс.

Марина передала Сергію 40 тисяч рублів, але від інтимної близькості довго відмовлялася. Але, за словами жінки, він взяв її силою, і тоді вона вирішила не чинити опір.

Згодом росіянка дізналась, що Сергія вкусила гадюка і він потрапив у реанімацію. Коли Марина зв'язалася з його родичами, виявилось, що жодних зв'язків у нього немає і вплинути на визволення чоловіка він не може.

У підсумку обурена росіянка написала заяву до поліції і звинуватила Сергія у зґвалтуванні.

У Росії окупанта застрелив односельчанин

До речі, нещодавно у Новосибірській області чоловік застрелив окупанта під час його святкування повернення з війни. Так, загарбник Євген Хотьков, який брав участь у війні, випивав у компанії знайомих. Хотьков із друзями прийшли до місцевої крамниці і почали ображати покупців. Серед них був інший житель Толмачево В'ячеслав Мокін із сином. Між чоловіками стався конфлікт.

Пізніше окупант із друзями пішли до будинку чоловіка з битами та палицями. Один із нападників погрожував зґвалтувати дружину Мокіна. Він попередив, що стрілятиме, зробив попереджувальний постріл, а потім відкрив вогонь по нападниках. Так, було вбито загарбника Хотькова та мешканця селища Коченево. Ще двоє чоловіків отримали поранення.