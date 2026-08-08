Руководительница группы медицинской эвакуации Легиона "Свобода России" Анастасия с позывным "Звезда" в эфире 24 Канала рассказала, что стало для нее переломным моментом и почему она больше не могла оставаться в стороне. Она также вспомнила, как помощь украинским детям стала для нее первым шагом к активным действиям.

Не могла просто смотреть, что происходит

После начала полномасштабного вторжения Анастасия сначала пыталась использовать свою большую русскоязычную аудиторию, чтобы объяснять людям в России, что на самом деле происходит в Украине. Она сама родом из Москвы, в детстве жила на Урале, поэтому среди ее знакомых оставалось много людей, с которыми она вместе росла, училась и работала.

Для меня ощущение, что я ничего не могу сделать, – самое страшное в мире. Оно просто съедало меня изнутри, когда я видела, что происходит. Я человек, которому легче заставить себя действовать, даже если это кажется невозможным, чем терпеть и смотреть,

– рассказала "Звезда".

Попытки достучаться до знакомых быстро натолкнулись на отрицание российских преступлений. Ей отвечали, что кадры из Украины якобы постановочные, говорили о "Голливуде" и "спецэффектах", даже когда Анастасия объясняла, что некоторые видео снимали ее близкие друзья. Часть людей все же сразу выступила против войны, однако многие из них впоследствии уехали из России.

Друзья из Украины писали мне: "Нас бомбят, нас бомбят, нас бомбят". Ты каждый день живешь в этом и понимаешь, что ничего не можешь сделать. И у меня сразу возникла мысль: "Пойду в армию",

– вспомнила врач.

Тогда она еще не представляла, как человек с российским паспортом может попасть в украинскую армию, да и саму армию представляла совсем иначе. Анастасии казалось, что там нужны только хорошо подготовленные бойцы, тогда как уже позже она поняла, насколько много разных специалистов необходимо современной армии.

Помощь украинским детям стала первым шагом к службе

Первой реальной возможностью помочь стала эвакуация украинских детей. Анастасия тогда только что приобрела большой дом и призвала знакомых уезжать из Украины, особенно семьи с детьми. Одна из ее коллег оставалась в стране, ее муж ушел воевать, поэтому она попросила временно приютить детей.

Ко мне приехали дети и наполнили дом смехом, криками, слезами. Я смотрела, что происходит в Буче, потом заходила в комнату, где они спали, сидела рядом и думала: "Боже, эти дети в безопасности",

– вспомнила "Звезда".

Когда ситуация в Киеве стабилизировалась, родители решили вернуть детей домой, чтобы они учились в украинской школе. После их отъезда снова вернулось ощущение, что она делает недостаточно

Я решила: "Я хочу идти в армию, хочу брать оружие, хочу бороться против всего этого. Я хочу защищать детей Украины, хочу, чтобы это закончилось",

– рассказала врач.

Тогда Анастасия окончательно решила искать возможность вступить в армию и обратилась в украинский военный комитет в Париже, хотя понимала, что российский паспорт станет серьезным препятствием.

Как "Звезда" оказалась в Легионе "Свобода России"?

В комитете ее не смогли принять на службу, но посоветовали обратить внимание на Легион "Свобода России", о котором она тогда почти ничего не знала. Уже в 2023 году Анастасия начала искать информацию о подразделении, смотреть документальные материалы и была поражена россиянами, которые сознательно решили воевать на стороне Украины против режима в своей стране.

Я посмотрела документальные фильмы и была поражена тем, какие это люди, что они говорят и какой выбор сделали. Для меня это одна из самых сложных гражданских позиций, которую вообще можно выбрать,

– рассказала "Звезда".

Особенно сильным для нее было осознание того, что эти люди сознательно выступили против государства, гражданами которого оставались. В отличие от украинцев, которые защищают свою страну от вторжения, российские добровольцы одновременно выступают против режима в России и сталкиваются с осуждением на родине.

Здесь ты россиянин, защищаешь Украину, выступаешь против режима, а там тебя за это осуждают. Для меня это очень благородный выбор,

– пояснила медик.

После знакомства с историями бойцов Анастасия решила сама вступить в Легион. Сейчас она служит боевым медиком и возглавляет группу медицинской эвакуации, которая занимается вывозом раненых военных с поля боя.

Медик Легиона "Свобода России" вспомнила свой путь в армию: смотрите видео