Начальниця групи медичної евакуації Легіону "Свобода Росії" Анастасія з позивним "Зірка" в ефірі 24 Каналу розповіла, що стало для неї переломним моментом і чому вона більше не могла залишатися осторонь. Вона також пригадала, як допомога українським дітям стала для неї першим кроком до активних дій.

Не могла просто дивитися, що відбувається

Після початку повномасштабного вторгнення Анастасія спершу намагалася використати свою велику російськомовну аудиторію, щоб пояснювати людям у Росії, що насправді відбувається в Україні. Вона сама родом із Москви, у дитинстві жила на Уралі, тому серед її знайомих залишалося багато людей, з якими вона разом росла, навчалася та працювала.

Для мене відчуття, що я нічого не можу зробити, – найстрашніше у світі. Воно просто виїдало мене зсередини, коли я бачила, що відбувається. Я людина, якій легше змусити себе діяти, навіть якщо це здається неможливим, ніж терпіти й дивитися,

– розповіла "Зірка".

Спроби достукатися до знайомих швидко наштовхнулися на заперечення російських злочинів. Їй відповідали, що кадри з України нібито постановочні, говорили про "Голлівуд" і "спецефекти", навіть коли Анастасія пояснювала, що деякі відео знімали її близькі друзі. Частина людей усе ж одразу виступила проти війни, але багато хто з них згодом виїхав із Росії.

Друзі з України писали мені: "Нас бомблять, нас бомблять, нас бомблять". Ти щодня живеш у цьому й розумієш, що нічого не можеш зробити. І в мене одразу виникла думка: "Піду в армію",

– пригадала медикиня.

Тоді вона ще не уявляла, як людина з російським паспортом може потрапити до українського війська, та й саму армію уявляла зовсім інакше. Анастасії здавалося, що там потрібні лише добре підготовлені бійці, тоді як уже пізніше вона зрозуміла, наскільки багато різних фахівців необхідні сучасному війську.

Допомога українським дітям стала першим кроком до служби

Першою реальною можливістю допомогти стала евакуація українських дітей. Анастасія тоді лише придбала великий будинок і закликала знайомих виїжджати з України, особливо родини з дітьми. Одна з її колег залишалася в країні, її чоловік пішов воювати, тому вона попросила тимчасово прихистити дітей.

До мене приїхали діти й наповнили дім сміхом, криками, сльозами. Я дивилася, що коїться в Бучі, потім заходила до кімнати, де вони спали, сиділа поруч і думала: "Боже, ці діти в безпеці",

– пригадала "Зірка".

Коли ситуація в Києві стала стабільнішою, батьки вирішили повернути дітей додому, щоб вони навчалися в українській школі. Після їхнього від'їзду знову повернулося відчуття, що вона недостатньо робить

Я вирішила: "Я хочу йти в армію, хочу брати зброю, хочу боротися проти всього цього. Я хочу захищати дітей України, хочу, щоб це закінчилося",

– розповіла медикиня.

Тоді Анастасія остаточно вирішила шукати можливість долучитися до війська і звернулася до українського військового комітету в Парижі, хоча розуміла, що російський паспорт стане серйозною перешкодою.

Як "Зірка" прийшла до Легіону "Свобода Росії"?

У комітеті її не змогли прийняти на службу, але порадили звернути увагу на Легіон "Свобода Росії", про який вона тоді майже нічого не знала. Уже у 2023 році Анастасія почала шукати інформацію про підрозділ, дивитися документальні матеріали й була вражена росіянами, які свідомо вирішили воювати на боці України проти режиму у власній країні.

Я подивилася документальні фільми й була вражена тим, які це люди, що вони говорять і який вибір зробили. Для мене це одна з найважчих громадянських позицій, яку взагалі можна обрати,

– розповіла "Зірка".

Особливо сильним для неї було усвідомлення, що ці люди свідомо виступили проти держави, громадянами якої залишалися. На відміну від українців, які захищають власну країну від вторгнення, російські добровольці водночас ідуть проти режиму у Росії та стикаються із засудженням на батьківщині.

Тут ти росіянин, захищаєш Україну, виступаєш проти режиму, а там тебе за це засуджують. Для мене це дуже благородний вибір,

– пояснила медикиня.

Після знайомства з історіями бійців Анастасія вирішила долучитися до Легіону сама. Зараз вона служить бойовою медикинею та очолює групу медичної евакуації, яка займається вивезенням поранених військових із поля бою.

Медикиня Легіону Свобода Росії пригадала шлях до війська: дивіться відео