Российская туристка устроила истерику в магазине на Бали: ее отправили в больницу
Источник:Nusa Bali
Граждане страны-агрессорки, которым удалось выехать за ее пределы, продолжают демонстрировать миру свою неадекватность. На этот раз россиянка испугала жителей Бали.
Полиция Бали задержала неадекватную российскую туристку, устроившую истерику в одном из магазинов. Ее действия "угрожали безопасности окружающих", так что гражданке России придется разбираться с миграционной службой.
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"Безумствовала и танцевала без видимой причины"
Инцидент произошел на улице Джалан Бали Клифф в туристическом районе острова Унгасан. Местные увидели, как туристка из РФ "безумствовала и танцевала без видимой причины". Их напугало поведение женщины, поэтому они вызвали правоохранителей.
Россиянка начала сопротивляться сотрудникам полиции, когда те вывели ее из магазина и надели на нее наручники. Также сообщают, что она бросалась на местных.
Туристку доставили в больницу, чтобы провести обследование. По словам представителя полиции Агунга Кетута Сурьянегара, у женщины могли возникнуть проблемы с психикой, а также депрессия.
После обследования россияне придется пообщаться с миграционной службой Бали.
Неадекватные российские туристы: последние новости
- Российские туристы набрали со шведского стола более 35 килограммов самой разной пищи. Сотрудники отеля Турции были шокированы наглостью граждан России и их объяснениями. Инцидент произошел в Анталии. Очевидцы совершили видео в одном из гостиничных номеров и выложили кадры в соцсетях.
- Не так давно турист из России хамски обращался с украинками в Турции. Он выбросил их и занял чужой шезлонг. После этого фанат "русского мира" поддержал полномасштабное вторжение своего государства в Украину и начал кичиться тем, что он якобы лично убивал украинцев.
- Недавно в Батуми россияне пытались распространять кремлевские нарративы о якобы "братских народах". После этого туристы заявили грузинам, что Россия "освободила" от них Абхазию.