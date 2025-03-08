Россиянка, потерявшая на войне сына, записала видео с благодарностью за подаренную мясорубку

Жительница Мурманской области России потеряла на войне России против Украины своего сына. За это ей правящая партия России отблагодарила мясорубкой.

Сначала СМИ не поняли символизма, но позже женщина сама отметила, что просила мясорубку. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Мясорубка за мясорубку

В городе Полярные Зори Мурманской области представители правящей в России партии "Единая Россия" в рамках акции "Цветы мамм героев" поздравили маму "гуроя СВО" подарком – мясорубкой.

Российские СМИ иронии не оценили и подняли шум в соцсетях. Однако, одна из героинь, получившая такой подарок записала видеообращение, где подтвердила – за сына просила мясорубку. Она ей необходима в быту, за что она поблагодарила правящую партию.

Глава города отметил, что мясорубка не входила в стандартный набор подарков, но женщине не смогли отказать в ее просьбе.

Представители "Единой России" отметили, что поздравления пытаются исказить, и призвали не поддерживать "бесчеловечные и провокационные интерпретации".