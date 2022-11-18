По телевизору – одно, а на деле – другое: русские женщины прямо заявляют, что Путин им лжет

Матери и жены русских мобилизованных уже прямо говорят, что Путин им врал. Женщины заявляют об "основании".

Женщины жалуются, им обещали, что призывников на войну не будут отправлять, а вышло иначе. Видео с обращением обнародовали в сети, передает 24 канал.

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Нам по телевизору говорят одно, а на деле выходит иначе,

– говорят россиянки.

Женщины требуют объяснений

Более того, женщины не обращаются "за помощью", как раньше, а требуют объяснить, почему российские власти им врут. Говорят, что ложь с телевизора уже надоела.

Жалуются, что их неподготовленные ребята под обстрелами. Да, российские власти бросают их, куда вздумается, никаких нормативов нет.

До россиянок дошло, что Путин им лжет: видео

"Мобиков" бросают на войну голыми-босыми

Российские мобилизованные постоянно жалуются на плохую экипировку. Они буквально шокированы состоянием полученных бронежилетов и касок. Рассказывают, что пластина в бронежилете сделана из материала, похожего на керамику, а посередине – дыра, вероятно, от удара ножом.

Мобилизированных действительно бросают на войну голых-босых – без еды и с ржавым оружием. Так что "мобики" даже начали бунтовать. Из-за этого начали возникать конфликты с командованием. К примеру, протестовать начали "мобики" из Томской области, поскольку командиры постоянно врали им.

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