Весь цивилизованный мир уже устал от россиян. На этот раз в Кыргызстане на место поставили представительницу страны-террористки, требовавшую, чтобы с ней разговаривали на русском языке.

Инцидент произошел в магазине в Кыргызстане. Россиянка устроила скандал, потому что ее не обслуживали на русском языке.

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Когда женщину попросили общаться по-киргизски, она упала в истерику и заявила, что местный житель "качает национализм". Россиянке очень быстро объяснили, где она находится.

Ты здесь ходишь, права качаешь. Общайся киргизской тогда. Ты ведь в Кыргызстане живешь. Это – не Россия, детка. Это – Кыргызстан,

– заявили мужчины.

В ответ россиянка начала орать о "двух официальных языках". Тогда местный житель спросил ее, почему же в России все говорят только по-русски, а это – двуликость.

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Что ж, россияне продолжают пробивать дно и позориться на весь мир. Граждане террористки ярко показывают свою оторванность от минимальной культуры. "Уважение" – слово, которого нет в словарях россиян.

К слову, ранее россиянка устроила скандал в аэропорту Таджикистана. Когда скандалистку задержали из-за того, что у нее не было регистрации, она устроила истерику, потому что не понимает, "если не на русском".