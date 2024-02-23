Задумали ли что-то россияне: в ВСУ прокомментировали ситуацию в Приднестровье
Украинские защитники пока не наблюдают бурной активности на территории непризнанного Приднестровья. В то же время в информационном поле определенное "расшатывание" есть.
Об этом в эфире телемарафона заявила пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк, информирует 24 Канал.
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"На территории Приднестровья мы не наблюдаем бурной активности", – отметила она.
Отвечая на вопрос о том, что самопровозглашенная Приднестровская республика якобы собирается подтвердить свое желание войти в Россию, Гуменюк отметила, что сейчас идет больше расшатывание в информпространстве и попытки создать общественно-политическое напряжение на этих территориях.
Гуменюк заверила, что госграница надежно защищена, укреплена и что ее неприкосновенность обеспечена.
"Со стороны Приднестровской республики понимаем, что подобные накручивания ситуации, обострения были предсказуемы. И действительно, и атака, которая состоялась ночью в направлении Одесской области, в том числе и с применением ракет – это дополнительное давление и попытки убедить, что поддержка будет обеспечена в случае возникновения там бурной ситуации", – рассказала Гуменюк.
Что этому предшествовало
- В молдавских СМИ распространялась информация, что 28 февраля депутаты Приднестровья якобы готовятся обратиться к Путину с просьбой "присоединить ПМР в состав России".
- В то же время в ГУР МО в комментарии для 24 Канала сообщили, что не подтверждают информацию об "обращении" к Путину о присоединении ПМР к России.
- В то же время источники УП сообщили, что эта информация является частью внутреннего политического молдавского процесса. В частности, таким образом приднестровская "власть" оказывает давление на Кишинев из экономических интересов.