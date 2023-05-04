Военный ВСУ рассказал, чему россияне за год войны научились у украинской армии
Продолжается 15 месяцев с полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Российская армия получила опыт и переняла ряд тактик, которые использовала украинская армия.
Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ Александр Ермак. По его словам, россияне учатся на своих ошибках и усовершенствуют тактику.
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Копируют украинскую армию
В частности, он рассказал, что раньше россияне почти не использовали малые дроны, но теперь пользуются ими повсюду, где есть возможность. Малые дроны с системами сброса боеприпасов они начали производить в заводских условиях.
Также они уходят от тактики мясных штурмов. Используют тактику малых групп, что более характерно для нашей армии. Россияне набираются опыта и, к сожалению, перенимают наш опыт, благодаря чему становятся лучше, чем раньше,
– отметил Ермак.
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Он добавил, что не стоит недооценивать врага, но у Украины есть хороший союзник – коррупция в российской армии.
"Если принять во внимание их "зубы дракона", то я уверен, что это не более чем отмывание средств. Эти конструкции не работают против современной техники. Они тратят на это средства и это очень хорошо. То, что действительно может противостоять контрнаступлению, то мы с этим боремся и умеем противостоять, поэтому врагу ничего не поможет. Нравственный дух у противника не на высоте. Они сами себя накрутили нашим контрнаступлением и теперь сидят в ожидании", – рассказал военный.
Как изменилась тактика россиян с начала войны
- Еще в декабре 2022 враг вместо классических батальонов начал создавать штурмовые отряды, в составе которых действуют небольшие группы по 10–15 человек. Впервые такую тактику россияне испытали под Бахмутом.
- Командующий объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев отметил, что враг стал применять управляемые авиационные бомбы – модернизация советских ФАБ.
- По его словам, противник адаптируется под существующие реалии и пытается использовать запасы советских времен.