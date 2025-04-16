Спасают только поставки из КНДР: у России проблемы с производством боеприпасов и не только

Российская армия испытывает постоянную нехватку снарядов. Когда оккупанты вторглись на украинскую землю в 2022 году, то использовали за сутки 50 – 60 тысяч снарядов. Сейчас применяют 10 – 15 тысяч.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан, подчеркнув, что побороть снарядный голод стране-агрессору помогают Северная Корея и Китай.

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Какие 2 проблемы сейчас в армии России?

Именно благодаря Пхеньяну и Пекину российская армия в 2023 году смогла проводить наступательные действия, потому что на тот момент очистила уже все свои склады. Тогда эти союзники России решили проблему нехватки у нее боеприпасов.

Как пояснил военный эксперт, для того, чтобы изготавливать снаряды, надо построить заводы, в первую очередь для изготовления станков. Это долгая цепь мероприятий, иногда на это нужно десятки лет.

"Сейчас россияне запустили все свое имеющееся производство, оно работает 24 на 7, они за сутки производят 7 тысяч снарядов, еще столько же добирают от северокорейцев и китайцев. Китай поставил России большое количество станков для производства снарядов, техники", – отметил Свитан.

Все, что можно было собрать и запустить в работу, россияне давно сделали. Свитан отметил, что у оккупантов слишком большой расход боеприпасов, в частности из-за неточности работы их артиллерии.

На 1 высокоточный снаряд ВСУ россияне могут применить своих 10, чтобы атаковать определенную точку,

– отметил Свитан.

Сейчас противник вошел в режим оперативной паузы для накопления боеприпасов и техники. Часть вооружения россияне сосредотачивают на складах для летней кампании.

Сейчас у россиян другая проблема, им же просто так эти снаряды не дают, они за них платят миллиарды долларов. Северная Корея и Китай на этом зарабатывают, поэтому у России вторая проблема касается того, где эти деньги брать,

– подытожил Свитан.

Напомним, за 20 месяцев КНДР поставила в Россию более 15 800 контейнеров с боеприпасами, чтобы она могла осуществлять наступательные действия на фронте. Оккупационная армия России благодаря Северной Корее получила от 4,2 до 5,8 миллиона боеприпасов.