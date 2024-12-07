"Так и до лошадей дойдут": с какой техникой в армии России критическая проблема

Военные потери России на территории Украины становятся все больше и заметнее. Резервы вооружения страны-агрессора постепенно уменьшаются. В 2025 году это может привести к тому, что у россиян закончатся танки.

На некоторых направлениях фронта оккупанты массово пересаживаются на другие средства передвижения, в частности легковые автомобили, мотоциклы и багги. Заметно, что бронетехники становится все меньше. Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович, отметив, что он уже ожидает, когда оккупанты перейдут и к "атакам на лошадях".

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Россиянам не хватает техники

По словам Дениса Поповича, появляются сообщения, что российская армия атакует украинские позиции на велосипедах. Он подчеркнул, что кроме танков противнику не хватает также БМП и РСЗО.

По меньшей мере с этими тремя номенклатурами россияне сейчас имеют большие проблемы,

– отметил он.

Оборонно-промышленный комплекс России не справляется с теми темпами войны, которую они сами начали. Именно поэтому оккупанты не могут полноценно обеспечить собственные потребности на фронте.

Военный обозреватель добавил, что Владимиру Путину не пришлось бы привлекать к войне в Украине Северную Корею и Иран, если бы Россия справлялась самостоятельно.

Стоит отметить, украинская разведка сообщает, что Северная Корея поставляет России оружие для войны против Украины. КНДР с октября передала России артиллерийские установки, реактивные системы залпового огня и боеприпасы крупного калибра.