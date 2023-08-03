Российская армия на Юге начинает отступать под давлением ВСУ, – NYT

Российская армия истощена и столкнулась с серьезными проблемами с логистикой, снабжением боеприпасами и личным составом. Из-за этих проблем русская армия начинает отступать.

ВСУ сменили тактику

В статье отметили, что украинцы решили изменить тактику, сосредоточив основные усилия на истощении захватчиков артиллерией и дальнобойными ракетами вместо того, чтобы штурмовать минные поля под огнем врага.

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Кроме того, ВСУ постепенно наращивают свои силы на Юге, где вторая волна готовившихся на Западе военных начинает проводить атаки, чтобы пробить оборонительные позиции россиян.

Вместе с тем издание отмечает, что первые результаты нового наступления были неоднозначными, они еще не добились масштабов успеха, как во время наступления на Херсонщине и Харьковщине прошлой осенью, несмотря на то, что ВСУ уже отвоевали несколько сел.

Контрнаступление не провалилось

Старший научный сотрудник Фонда Карнеги Майкл Кофман, недавно побывавший на передовой, заявил, что "само контрнаступление не провалилось, но оно затянется на несколько месяцев до осени".

Издание отмечает, что западные партнеры Украины обеспокоены тем, что возвращение ВСУ к старой тактике требует быстрого расходования боеприпасов. Предполагается, что это может сыграть на руку диктатору Путину, который может поставить Украину в невыгодное положение в войне на истощение.

Также ряд аналитиков сомневаются в том, что вторая волна украинского контрнаступления позволит прорвать российскую оборону.

Россияне уже испытывают проблемы

Джан Лука Каповин и Александр Стронелл – представители британской разведывательной компании Janes, заявили, что стратегия атаки небольших подразделений "весьма вероятно приведет к массовым потерям, потере оборудования и минимальным территориальным достижениям" для Украины.

Другие аналитики уверены в том, что Украина сможет вернуться к массовым атакам, тогда как сейчас самое главное пробить российскую оборону, поскольку наступать всегда труднее, чем обороняться.

Я не думаю, что они отказываются от общевойсковой атакующей тактики. И мы это увидим, когда украинцы пройдут через первую, вторую и третью линию обороны,

– сказал Филипп М. Бридлав.

Кроме того, ВСУ начали наращивать свои силы на прошлой неделе, когда войска начали расчищать пути через российские оборонные сооружения и начали истощать врага и его артиллерию.

Со ссылкой на источники издание пишет, что российская армия уже истощена, захватчики испытывают проблемы с логистикой, снабжением, персоналом и вооружением.