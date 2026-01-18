Сырский назвал количество солдат, которое планируют призвать в российскую армию в 2026 году
- Россия имеет грандиозные планы призвать сотни тысяч человек в текущем году.
- Несмотря на мобилизационные усилия, общая численность российских войск на фронте не выросла из-за значительных потерь личного состава.
Российское командование не смогло в полной мере реализовать планы по созданию новых подразделений. Вместо запланированных 14 дивизий сформировали лишь часть, причем далеко не в полном составе, поскольку основные ресурсы ушли на закрытие боевых потерь.
Москва пытается компенсировать недостаток наступательного потенциала благодаря значительно большему человеческому ресурсу, однако такой подход сопровождается чрезвычайно высокими потерями. Соответствующее заявление в интервью для LB.ua сделал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Подробности рассказывает 24 Канал.
Что известно о мобилизационном потенциале врага?
Несмотря на провалы в прошлогодних планах призыва, в текущем году российская сторона снова декларирует намерение усилить свои группировки, сформировав не менее 11 новых дивизий.
Заметьте! Страна-агрессор, по словам Сырского, планирует привлечь в армию около 409 тысяч человек.
По оценкам, общий мобилизационный резерв страны-агрессора превышает 20 миллионов человек, из которых примерно 4,5 миллиона составляют подготовленный резерв, способен в относительно короткие сроки пополнять боевые части.
Именно наличие такого человеческого потенциала позволяет России удерживать численность своих наступательных группировок, даже в условиях постоянных потерь.
В то же время, несмотря на перевыполнение мобилизационных планов в 2025 году и привлечение более 406 тысяч человек, противнику так и не удалось нарастить общую численность войск на фронте. В течение почти шести месяцев она оставалась на уровне около 711 тысяч военнослужащих.
Ключевой причиной этого стали колоссальные потери: по имеющимся данным, за указанный период российская армия потеряла около 419 тысяч человек убитыми и ранеными, то есть темпы выбытия личного состава превышали возможности его пополнения. В результате масштабная мобилизация не дала ожидаемого эффекта.
Такая ситуация, с одной стороны, сорвала планы Кремля по проведению активных и результативных наступательных операций, а с другой заставила привлекать стратегические резервы.
Именно поэтому вместо полноценного формирования 14 дивизий Россия смогла создать лишь часть из них и то в урезанном виде, направляя большинство ресурсов на компенсацию потерь.
А что известно о потерях оккупантов на войне?
С начала полномасштабного вторжения российские войска потеряли примерно более 1,22 миллиона солдат (убитые и раненые вместе), а также потеряли около 11 571 танка, 23 919 боевых бронемашин, 36 294 артиллерийских систем и 1 616 реактивных систем залпового огня.
К тому же по оценкам британской разведки, во время недавнего украинского контрнаступления в районе Купянска соотношение потерь было чрезвычайно выгодным для ВСУ. Так, российские потери на этом участке фронта превышали украинские примерно в 27 раз.
Со своей стороны сержант 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго Василий Денисюк объясняет, что зимние условия особенно сильно сказываются именно на стороне, которая штурмует. Морозы и снег заставляют противника часто продвигаться открытыми полями, ведь посадки и лесополосы сейчас практически безлистные и не обеспечивают надлежащего укрытия. Из-за этого штурмовые группы становятся легкими мишенями для обнаружения и поражения.