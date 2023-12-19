Шойгу доложил Путину, что армию России довели до 1 миллиона 150 тысяч человек: какие планы у Кремля

Численность личного состава вооруженных сил России в 2023 году доведена до 1 миллиона 150 тысяч военнослужащих, а в дальнейшем она увеличится до 1,5 миллиона военнослужащих, среди которых 670 тысяч человек – контрактники.

Министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства подводил итоги 2023 года и хвастался темпами мобилизации в России.

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В частности, увеличение численности войск объяснили "угрозой" из-за вступления Финляндии в НАТО.

Шойгу доложил, что в текущем году вооруженные силы России укомплектовали и оснастили две общевойсковые армии, смешанный авиационный корпус 50 соединений и воинских частей, в том числе четыре дивизии, 18 бригад, 28 полков.

Все планы по комплектованию армии и флота в текущем году выполнены в полном объеме. Их численность доведена до 1 миллиона 150 тысяч военнослужащих,

– заявил глава вражеского ведомства.

При этом с 1 декабря оборонное ведомство вроде бы приступило к выполнению указа диктатора Путина о наращивании сил до 1 миллиона 320 тысяч человек.

Также Шойгу заявил, что возраст призыва будет увеличен с 18 до 21 года, а предельный – с 27 до 30 лет, причем эта норма будет введена в российскую армию поэтапно.

В то же время россиян громкие заявления Шойгу о выполнении всех планов по мобилизации в Р1осии и "самую боеспособную в мире армию" только рассмешили. Сейчас в российских телеграмм-каналах обильно насмешливых комментариев типа, "ну теперь точняк Киев за 3 дня".

Цифры между собой не согласовываются

14 декабря президент России Владимир Путин во время прямой линии и пресс-конференции заявил, что на территории Украины в зоне боевых действий находится 617 тысяч российских военнослужащих.

В Defence Express подробно разобрались с цифрами и выдумками диктатора и все далеко не так. Там отметили, что цифра в 617 тысяч человек, задействованных Россией в зоне боевых действий против Украины, резко диссонирует с той цифрой, которую ранее озвучивали в ГУР, что оккупанты на фронте имеют в общей сложности 450 тысяч "штыков".

А если учесть, что в подсчетах Путина "исчезли" 15 тысяч "частично мобилизованных", то предполагаем, что у этой цифры действительно несколько составляющих: и потери в боях против ВСУ, и возможные потери от "загонов".