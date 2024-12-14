Российские войска в Сирии не могут добраться до авиабазы: боятся, что накроют огнем

В Сирии пал режим Башара Асада. Российские военные, базирующиеся в регионе, жалуются на проблемы с эвакуацией.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки.

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Что известно об эвакуации россиян из Сирии

В ГУР сообщают, что сотни российских военных не могут добраться из провинции Хомс до авиабазы в Хмеймиме, потому что боятся, что их колонну накроют огнем.

Процессом вывода россиян из Сирии пользуются некоторые вооруженные группировки: вешают российский флаг на свои колонны как прикрытие для беспрепятственного передвижения, в частности по трассе М4,

– указывают разведчики.

Полковник российской армии Дмитрий Мотренко по поручению высших вождей проводил переговоры с представителями военных контингентов других государств в Сирии. Отмечается, что он просил гарантии неприкосновенности для российских солдат в районе аэродрома Т4.

Также в Сирии появились наемники российских ЧВК, которые, в частности, относятся к "Африканскому корпусу". Их задача заключается в том, чтобы защищать подразделения россиян, которые движутся из глубины страны к базам на побережье.



В пятницу, 13 декабря, около тысячи российских военных колонной вышли из-под Дамаска в Тартус и Хмеймим.

Россияне планируют привлечь к эвакуации солдат из Сирии еще по меньшей мере 25 военно-транспортных самолетов. Они будут перебрасывать войска, вооружение и технику из Хмеймима в Ростов-на-Дону, Чкаловск и Владивосток.

Что сейчас происходит в Сирии – контекст

Ранее СМИ, что в Кремле не теряют надежды сохранить свои базы, одновременно постепенно начали их опорожнять. Режим Асада пал 8 декабря, однако по состоянию на 10 декабря российские корабли до сих пор торчали в нескольких километрах от базы в Тартусе.

Пропагандистские СМИ заявили 13 декабря, что Россия все еще ведет переговоры с новыми властями Сирии о сохранении своих военных баз в стране. Спутниковые снимки же свидетельствуют об активном перемещении военной техники.

ГУР сообщало, что российские солдаты в ожидании эвакуации занимаются пьянством и мародерством. По данным разведки, между Хмеймимом и российскими аэродромами ежедневно курсирует по 4 – 5 военно-транспортных самолетов.