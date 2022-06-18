Да, среди самых неожиданных вещей, которых не хватает оккупантам, – обычные мужские трусы. Об этом свидетельствует интересный документ, обнародованный в сети.

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Что просят предоставить армии

Согласно документу полковник Короткевич обратился с просьбой поддержать военнослужащих объединений и воинских частей 41 армии предметами первой необходимости. Он убежден, что это – посильная помощь для мэра Новосибирска Анатолия Локтя. По словам полковника, россияне, которые сейчас выполняют "специальную операцию на Украине, в Донецкой и Луганской областях", больше всего нуждаются в:

носков;

майок;

трусов;

влажных салфеток;

туалетной бумаги;

носовых платков;

туалетного мыла;

шампуней;

стерильных бинтов;

мазей "Левомиколь";

кремов "Бороплюс";

средств от комаров;

растворимого кофе;

черный и зеленый чай;

печенье;

вафель;

конфет;

сигарет;

спичек.

Список необходимого обеспечения / Фото из телеграмм-канала "Братчук"

Неудивительно, что российские военные радуются украденному из украинских домов белью. Как видим, для кафиров трусы – это роскошь, а порадовать себя и своих женщин "обновками" является незаурядным достижением. К сожалению, единственное, чего российской армии действительно удалось достичь в Украине – закрепить за собой статус мародеров, убийц и насильников.

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