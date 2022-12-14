В Бахмуте закончится российская армия, – Жданов о ситуации на фронте

По неофициальной информации, россияне могли захватить два квартала частного района Бахмута. Тем временем враг продолжает штурмовать позиции украинских защитников небольшими группами.

Россияне пытаются оцепить город Бахмут, но пока не стоит вопрос даже полукольца. Об этом в своем стриме рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 канал.

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В Бахмуте русская армия закончится

Враг продолжает свои попытки штурмовать город с севера и юга, обходя его. Хотя и в Бахмуте местами уже могут проходить городские бои.

Я думаю, что сегодня это уже верное определение, что Бахмут может стать "Сталинградом" 21 века. И именно здесь закончится русская армия,

– заявил Олег Жданов.

Он объясняет, что там россияне могут исчерпать свои силы настолько, что даже с помощью наемников уже не смогут проводить наступательные действия.

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Ситуация в других направлениях

В то же время специалист рассказал, что на Авдеевском направлении, втором приоритетном для врага после Бахмутского, для россиян неудачей закончились попытки штурма трассы к северу от Авдеевки.

Уточнены позиции врага к западу от Павловки. Там бойцы егерской бригады сдерживают русские войска очень и очень хорошо. То есть наша оборона стоит и не сходит с места, мы отбиваем все атаки российских оккупационных войск,

– рассказал военный эксперт.

Также Жданов отметил, что на Запорожском направлении ВСУ продолжают наносить огненное поражение войскам противника в глубине их позиций.

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