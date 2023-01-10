Сильно зависят от нее: Жданов объяснил, как можно существенно ослабить российскую армию
Российская армия критично зависит от железной дороги. Поэтому любые диверсии на основных железнодорожных путях повлекут за собой серьезные проблемы для оккупантов.
Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 канал. По его словам, железная дорога – это основа для российской армии. Если, условно, хотя бы частично остановится Транссибирская магистраль, то это будет огромной проблемой для оккупантов. Ведь они на некоторое время не смогут опрокидывать технику и боеприпасы с Дальнего Востока.
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Поэтому разнообразные диверсии на подстанциях или других установках на железной дороге – отличный вклад в ослаблении русской армии. Ведь в основном всю технику возят электротягами.
Российская армия заточена под железные дороги
Жданов отметил, что железная дорога для российской армии – как "сосудистая система". Без нее оккупантам будет гораздо труднее воевать.
Любая авария на железной дороге приведет к неполной или серьезной задержке. На сегодняшний день российская армия остается в пределах старой советской. А она была заточена во 2 Мировую войну. А это – тяжелая бронетехника. Она преимущественно гусеничная. И ее нужно как-то перевозить,
– отметил Жданов.
По нормативам гусеничная колонна может проехать не более 200 километров в сутки. Смешанная – до 300 километров, а колесная – около 500 километров в сутки.
Жданов рассказал о зависимости российской армии от железной дороги: смотрите видео
Украинская армия, напротив, переходит к колесной технике. Поэтому она значительно мобильнее. В российской армии преобладает гусеничная, поэтому им очень важны железные дороги. Нет сообщения – есть проблемы с подвозом техники, боеприпасов и топлива.
Вы же понимаете, что эта армада в 150-170 или, по некоторым оценкам, до 200 тысяч, находящейся на территории Украины, сколько сжигает топлива в сутки. Его надо как-то везти. Так же с боеприпасами. Их везут через железную дорогу,
– подчеркнул Жданов.
Россия продолжает терять свои войска в Украине: коротко
- По данным Генштаба, по состоянию на 10 января, Россия потеряла уже 112 470 захватчиков.
- За прошедшие сутки, 9 января, украинские военные уже уничтожили 710 российских захватчиков. А недавно в морг Мелитополя привезли фуру с телами оккупантов.
- Кроме того, ВСУ уже уничтожили 3084 танка, 6154 боевых бронированных машин, 2073 артиллерийские системы, 434 РСЗО, 217 средств ПВО и т.д.