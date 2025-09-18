Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на заявление Николая Калашника.

Что известно о пострадавшем из-за вражеской атаки 18 сентября?

По сообщению Киевской ОВА, в Бориспольском районе из-за российской беспилотной атаки и падения обломков сбитого беспилотника травмировался мужчина.

60-летний пострадавший получил, по предварительным данным, осколочное ранение в области поясницы. Его состояние сейчас оценивается как средней тяжести.

Николай Калашник отметил, что мужчину доставляют в местную больницу для оказания медицинской помощи и уточнения всех обстоятельств инцидента.

Последствия предыдущих российских ударов

В среду, 10 сентября, Россия нанесла удар по Виннице ракетами и дронами. По словам городского головы и местных властей, в результате атаки один человек получил ранения.

Той же ночью Львов подвергся атаке примерно 60 дронами "Шахед" и более 10 ракетами. Как сообщил мэр, жертв и повреждений жилых домов нет.

К тому же массированная вражеская атака 10 сентября вызвала бурную реакцию мирового сообщества. Ведь российские беспилотники пересекли границу Польши и Литвы.