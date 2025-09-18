Про це розповідає 24 Канал із посиланням на заяву Миколи Калашника.

Що відомо про постраждалого через ворожу атаку 18 вересня?

За повідомленням Київської ОВА, у Бориспільському районі через російську дронову атаку та падіння уламків збитого безпілотника травмувався чоловік.

60-річний постраждалий отримав, за попередніми даними, уламкове поранення в ділянці попереку. Його стан наразі оцінюється як середньої тяжкості.

Микола Калашник зауважив, що чоловіка доставляють до місцевої лікарні для надання медичної допомоги та уточнення всіх обставин інциденту.

Наслідки попередніх російських ударів

У середу, 10 вересня, Росія завдала удару по Вінниці ракетами та дронами. За словами міського голови та місцевої влади, внаслідок атаки одна людина отримала поранення.

Тієї ж ночі Львів зазнав атаки приблизно 60 дронами "Шахед" і понад 10 ракетами. Як повідомив мер, жертв та пошкоджень житлових будинків немає.

До того ж масована ворожа атака 10 вересня спричинила бурхливу реакцію світової спільноти. Адже російські безпілотники перетнули кордон Польщі та Литви.