Российская атака продолжается: сколько "Шахедов" уже сбили защитники неба

В ночь на 13 сентября оккупанты запустили на Украину "Шахеды". Вражеская атака продолжается до сих пор. По российским дронам работает ПВО.

По состоянию на 09:00 один вражеский БПЛА еще остается в воздушном пространстве Украины. Боевая работа продолжается.

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Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Сколько "Шахедов" сбили 13 сентября

В ночь на 13 сентября враг атаковал 26 ударными БпЛА типа "Shahed". Районы пусков – Приморско-Ахтарск в России, и мыс Чауда в оккупированном Крыму.

В результате противовоздушного боя авиацией, зенитными ракетными войсками, подразделениями мобильных огневых групп и РЭБ Сил обороны Украины сбито 24 вражеских ударных БПЛА,

– заявили Воздушные силы.

Добавили, что "Шахеды" сбили в пределах Николаевской, Одесской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областей.

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Сколько "Шахедов" сбили 13 сентября / Инфографика Воздушных сил