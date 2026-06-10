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24 Канал Новости Украины Россия атакует Украину "Шахедами": в каких областях тревога
10 июня, 20:51
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Россия атакует Украину "Шахедами": в каких областях тревога

Даниил Жоров

Россияне снова терроризируют Украину ударными дронами. В некоторых областях объявили воздушную тревогу.

Ситуацию в небе Украины мониторят Воздушные Силы ВСУ. 24 Канал передает информацию о движении вражеских целей.

Смотрите также "Шахеды" снова атаковали Украину, кое-где произошли попадания: где была угроза удара

Что известно о российской атаке?

Призываем вас не пренебрегать собственной безопасностью и находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе.

 

Кстати! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.

22:04, 10 июня

БПЛА из акватории Черного моря курсом на Одесскую область (в район Затоки).

21:46, 10 июня

Пуски КАБов на Сумщину, Днепропетровщину и Запорожье.

21:45, 10 июня

Реактивный БПЛА движется в направлении Бурынь-Конотоп.

21:15, 10 июня

Россия также атакует КАБами Сумскую область.

21:12, 10 июня

Россия запустила КАБы на Днепропетровщину/Запорожье.

20:46, 10 июня

Угроза баллистики (Восток).

20:44, 10 июня

БПЛА на Днепровщине – в районе Павлограда.

20:41, 10 июня

БПЛА на востоке Харьковщины в направлении Изюма.

20:35, 10 июня

Группа вражеских БПЛА в районе Теткино вошли в Сумскую область курс на Путивль.

20:25, 10 июня

БПЛА на Харьковщине на/против Краснопавловки в западном направлении.

20:21, 10 июня

БПЛА на Сумщине держат курс на Конотоп.

20:20, 10 июня

БПЛА на востоке Днепропетровщины курсом на Шахтерское, Павлоград.

20:03, 10 июня

БПЛА по акватории Черного моря на Одесщину, курсом на Черноморск.

 

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Воздушные силы ВСУ Атака дронами-камикадзе
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