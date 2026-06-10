Россия атакует Украину "Шахедами": в каких областях тревога

Россияне снова терроризируют Украину ударными дронами. В некоторых областях объявили воздушную тревогу.

Ситуацию в небе Украины мониторят Воздушные Силы ВСУ. 24 Канал передает информацию о движении вражеских целей.

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Что известно о российской атаке?

Призываем вас не пренебрегать собственной безопасностью и находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе.

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