Россия атаковала Киевскую область "Шахедами": под Броварами пострадал мужчина
Страна-агрессор продолжает терроризировать мирное население. Вечером 31 июля враг совершил атаку на Броварский район Киевской области.
Об этом сообщила Киевская областная военная администрация.
Что известно о российской атаке?
В Броварском районе во время вражеских ударов беспилотниками пострадал мужчина. Предварительно установлено, что он получил осколочное ранение ноги. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.
В Киевской областной военной администрации призвали не игнорировать сигнал воздушной тревоги.
Находитесь в безопасных местах, берегите себя и своих близких,
– заявили в КОВА.
В результате российского обстрела в Броварском районе 31 июля были повреждены частный жилой дом, два автомобиля и здания одного из предприятий.
В Вышгородском районе из-за падения обломков возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали.
Кроме того, вечером 31 июля в Киеве прогремел мощный взрыв. Информации о возможных последствиях атаки пока нет.