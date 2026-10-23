Россия совершила атаку на предприятие в Чернигове: известно о погибшем

Россия продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре Украины. В пятницу, 23 октября, страна-агрессор совершила атаку на терминал "Новой почты" в Чернигове.

Об этом сообщил глава Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брыжинский в своих социальных сетях.

Что известно об атаке?

Днем 23 октября Россия нанесла удар по Чернигову. Под обстрелом оказался логистический терминал компании "Новая почта". В результате атаки предприятие потерпело разрушения.

Сейчас на месте происшествия выясняются детали о возможных разрушениях, масштабах повреждений и наличии пострадавших среди работников или гражданского населения. Предварительно под завалами могут быть люди.

В тот же день Россия ударила беспилотником по объекту энергетической инфраструктуры во Львовском районе. В результате вражеского удара полностью или частично обесточены 175 населенных пунктов.