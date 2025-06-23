В дом в Киеве было прямое попадание ракеты, здание пробито вплоть до подвала, – Клименко

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко прокомментировал удар по пятиэтажке в Киеве. По его словам, в здание попала, вероятно, баллистическая ракета прямого наведения.

Спасатели уже разобрали 120 тонн строительного мусора. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Игоря Клименко в эфире телемарафона.

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Что известно об ударе ракеты по дому в Киеве

Министр внутренних дел Игорь Клименко отметил, что ракета, вероятно, баллистическая, перелетела одну из многоэтажек и попала в эту в Шевченковском районе.

100 человек и 50 единиц техники работает над ликвидацией последствий в этом здании. Спасены 17 человек. Сейчас продолжается разбор завалов, под которыми еще могут быть люди – ориентировочно трое.

Фактически здания находится в аварийном состоянии, ведь ракета хоть и не обвалила, но повредила конструкцию и соседний подъезд.

На момент публикации известно о 7 погибших и 30 раненых в Киеве.

Напомним, из-за российского обстрела пострадали 6 районов столицы, самые тяжелые последствия в Шевченковском районе, где обвалился подъезд пятиэтажки. Это уже второй обвал подъезда в многоэтажном доме в Киеве. Недавно подобная ситуация была с девятиэтажкой.