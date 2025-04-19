Следует быть очень осторожными: летчик-инструктор предположил, что Россия может совершить на Пасху
- Россия может планировать действия, связанные с работой спецслужб на Пасху, поэтому украинцам следует быть осторожными в местах скопления людей.
- Ракетные удары возможны до и после Пасхи, тогда как на праздник Москва может выбрать другой подход.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что и накануне Пасхи, и после нее возможны новые удары России. В то же время на сам праздник 20 апреля Москва может готовить несколько иное.
Такое мнение 24 Каналу высказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, заметив, что говорится о работе ФСБ. Поэтому украинцам нужно быть осторожными.
Смотрите также Уже на следующей неделе полное и всеобъемлющее прекращение огня могут согласовать в Лондоне, – NYP
Что именно Кремль может натворить на Пасху
Летчик-инструктор отметил, что на Пасху действия страны-агрессора могут быть связаны с работой российских спецслужб, поэтому украинцам нужно быть бдительными. Особенно, стоит быть осторожными в местах скопления людей и не мешать работе полиции, Нацгвардии, которые будут работать над тем, что не допустить провокаций и терактов.
ФСБ будет работать именно в этом направлении. Маловероятно, что именно 20 числа будет ракетная атака. Слишком много негатива за последнее время было в сторону Москвы и Трампа,
– предположил Свитан.
Между тем ракетные удары или атаки "Шахедами" возможны до Пасхи и после, то есть сегодня, в субботу, и в понедельник 21 апреля. Летчик-инструктор заметил, что россияне могут попытаться нанести удары по энергетической инфраструктуре и железной дороге.
К слову, одновременно военнослужащий Сил ТрО ВСУ, военный эксперт Александр Мусиенко не исключает вариант возможного удара на Пасху. Однако, по его мнению, Россия может сосредоточиться на конкретном городе и не осуществлять масштабную атаку.