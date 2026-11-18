Российские войска продолжают терроризировать украинское население с помощью ударных БПЛА. В ночь на 18 ноября под атакой оказался промышленный объект в Житомирской общине.

На месте попадания вспыхнул пожар, который спасатели тушили под постоянной угрозой повторных ударов. Об этом сообщил глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

Каковы последствия обстрела?

В ночь на 18 ноября Россия терроризировала украинское население дроновыми атаками. Целью страны-агрессорки в Житомирской области стала гражданская инфраструктура.

В результате обстрела вспыхнул пожар. Подразделения спасателей оперативно ликвидировали возгорание на территории промышленного предприятия. В то же время выполнение задач пожарными существенно затрудняла постоянная опасность очередных ударов со стороны врага. На месте работали 19 спасателей и 5 единиц техники ГСЧС.

Сведений о погибших или травмированных в результате вражеских обстрелов пока не поступало.

Последствия вражеской атаки / ГСЧС Житомирщины

Напомним, что 11 ноября российские войска нанесли серию ударов с помощью беспилотников по инфраструктуре пяти общин Житомирской области. Тогда были разрушены жилые дома и частные предприятия, а ранения получили четыре человека, среди которых были полицейские.