Об этом сообщил глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в своих социальных сетях.

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Что известно об ударе по Запорожскому району?

Россия продолжает активно терроризировать прифронтовые регионы. В результате удара FPV-дрона 14 июня известно об одной погибшей, 73-летней женщине.

Также в результате вражеской атаки на Запорожский район пострадали четыре человека. Женщины 73, 74 и 68 лет, а также 74-летний мужчина. Также из-за российского дрона поврежден автомобиль в Беленьком.

Последние российские удары по Запорожской области

Утром 12 июня под массированными ударами дронов оказался Запорожье. В городе есть разрушения, возникли пожары, известно об одной пострадавшей.

В субботу, 13 июня, враг также нанес удар по областному центру. В результате атаки на объект критической инфраструктуры погиб мужчина.