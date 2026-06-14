Про це повідомив голова Запорізької обласної державної адміністрації Іван Федоров у власних соцмережах.

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Що відомо про удар по Запорізькому району?

Росія продовжує активно тероризувати прифронтові регіони. Внаслідок удару FPV-дрона 14 червня відомо про одну загиблу, 73-річну жінку.

Також через ворожу атаку на Запорізький район постраждали четверо осіб. Жінки 73, 74 та 68 років, а також 74-річний чоловік. Також через російський дрон пошкоджена автівка у Біленькому.

Останні російські удари по Запорізькій області

Вранці 12 червня під масованими ударами дронів опинилося Запоріжжя. У місті є руйнування, виникли пожежі, відомо про одну постраждалу.

В суботу, 13 червня, ворог також завдавав удару по обласному центрі. Внаслідок атаки на об'єкт критичної інфраструктури загинув чоловік.