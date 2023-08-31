Каждый раз для них большой сюрприз: вражеская авиация боится залетать на нашу территорию
Российская авиация боится подлетать очень близко к позициям украинской армии. Все из-за глубоко эшелонированной системы противовоздушной обороны ВСУ.
Об этом 24 Каналу рассказал руководитель пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш, отметив, что оккупанты пытаются нанести огненное поражение, насколько это возможно, с крайних позиций.
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"То есть, не подлетая близко к фронту, чтобы не попадать в зону поражения ПВО, которая может постоянно быть на новом направлении. Это каждый раз для них большой сюрприз, поэтому они боятся", – подчеркнул Евлаш.
Руководитель пресс-службы Восточной группировки войск отметил, что российский вертолет Ка-52 – надоедливый, сложный и непростой вертолет. Однако его можно уничтожить. И об этом свидетельствуют сводки Генштаба ВСУ.
Все оно прекрасно при попадании пылает и уничтожается. Просто необходимо правильно использовать наши переносные зенитно-ракетные комплексы. Правильно наносить огневое поражение. Противник боится залетать на нашу территорию,
– сказал Илья Евлаш.
Почему российская авиация боится близко подлетать к позициям ВСУ: смотрите видео
Потери российской авиации на войне против Украины
- С начала полномасштабной войны России против Украины ВСУ активно уничтожают российскую авиацию. По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 30 августа, украинские военные "приземлили" 315 самолетов оккупантов и 316 вертолетов.
- Только в течение 17 августа наши защитники уничтожили два российских ударных вертолета Ка-52. Один вражеский вертолет был уничтожен на Бахмутском направлении. Другой – в районе села Работино в Запорожской области.
- В сети показали видео, как украинские бойцы "приземлили" российский Ка-52 в Запорожской области.
- Ранее Forbes сообщал, что на войне против Украины страна-агрессор потеряла по меньшей мере 41 вертолет Ка-52 "Аллигатор" – треть от всего количества таких вертолетов.