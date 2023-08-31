Каждый раз для них большой сюрприз: вражеская авиация боится залетать на нашу территорию

Российская авиация боится подлетать очень близко к позициям украинской армии. Все из-за глубоко эшелонированной системы противовоздушной обороны ВСУ.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш, отметив, что оккупанты пытаются нанести огненное поражение, насколько это возможно, с крайних позиций.

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"То есть, не подлетая близко к фронту, чтобы не попадать в зону поражения ПВО, которая может постоянно быть на новом направлении. Это каждый раз для них большой сюрприз, поэтому они боятся", – подчеркнул Евлаш.

Руководитель пресс-службы Восточной группировки войск отметил, что российский вертолет Ка-52 – надоедливый, сложный и непростой вертолет. Однако его можно уничтожить. И об этом свидетельствуют сводки Генштаба ВСУ.

Все оно прекрасно при попадании пылает и уничтожается. Просто необходимо правильно использовать наши переносные зенитно-ракетные комплексы. Правильно наносить огневое поражение. Противник боится залетать на нашу территорию,

– сказал Илья Евлаш.

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