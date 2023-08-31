Про це 24 Каналу розказав керівник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш, зауваживши, що окупанти намагаються завдати вогневого ураження, наскільки це можливо, з крайніх позицій.

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"Тобто, не підлітаючи близько до фронту, аби не потрапляти в зону ураження ППО, яка постійно може бути на новому напрямку. Це кожного разу для них великий сюрприз, тому вони бояться", – наголосив Євлаш.

Керівник пресслужби Східного угруповання військ зауважив, що російський вертоліт Ка-52 – надокучливий, складний та непростий гелікоптер. Однак його можливо знищити. І про це свідчать зведення Генштабу ЗСУ.

Все воно чудово при влучанні палає й знищується. Просто необхідно правильно застосовувати наші переносні зенітно-ракетні комплекси. Правильно завдавати вогневого ураження. Противник боїться залітати на нашу територію,

– сказав Ілля Євлаш.

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