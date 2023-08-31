Про це 24 Каналу розказав керівник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш, зауваживши, що окупанти намагаються завдати вогневого ураження, наскільки це можливо, з крайніх позицій.
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"Тобто, не підлітаючи близько до фронту, аби не потрапляти в зону ураження ППО, яка постійно може бути на новому напрямку. Це кожного разу для них великий сюрприз, тому вони бояться", – наголосив Євлаш.
Керівник пресслужби Східного угруповання військ зауважив, що російський вертоліт Ка-52 – надокучливий, складний та непростий гелікоптер. Однак його можливо знищити. І про це свідчать зведення Генштабу ЗСУ.
Все воно чудово при влучанні палає й знищується. Просто необхідно правильно застосовувати наші переносні зенітно-ракетні комплекси. Правильно завдавати вогневого ураження. Противник боїться залітати на нашу територію,
– сказав Ілля Євлаш.
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Втрати російської авіації на війні проти України
- Від початку повномасштабної війни Росії проти України ЗСУ активно знищують російську авіацію. За даними Генштабу ЗСУ, станом на 30 серпня, українські військові "приземлили" 315 літаків окупантів та 316 гелікоптерів.
- Лише протягом 17 серпня наші захисники знищили два російських ударних гелікоптери Ка-52. Один ворожий вертоліт знищили на Бахмутському напрямку. Інший – в районі села Роботине на Запоріжжі.
- У мережі показали відео, як українські бійці "приземлили" російський Ка-52 в Запорізькій області.
- Раніше Forbes повідомляв, що на війні проти України країна-агресорка втратила щонайменше 41 гелікоптер Ка-52 "Алігатор" – третину від усієї кількості таких вертольотів.