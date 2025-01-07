Часть самолетов России скоро придет в негодность: у врага нарастает серьезная проблема

Россия испытыват существенные трудности с самолетами, из-за чего не сможет активно использовать, в частности, стратегическую авиацию. Эти проблемы врага также можно значительно усилить.

Об этом 24 Каналу сказал заместитель гендиректора компании по производству РЭБ и эксперт по авиации Анатолий Храпчинский, отметив, что россияне не выпускают ни одного нового самолета Ту-95МС, которые используют для обстрелов Украины.

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Сколько может эксплуатироваться самолет

Храпчинский отметил, что срок эксплуатации любого самолета ограничен 30 или 35 годами. Если это истребитель – то он списывается. Если же речь идет о транспортной или стратегической авиации, то она может подвергаться глубокому ремонту и модернизации, после чего ее ресурс еще может продлиться на 30 лет.

Поэтому, по его словам, надо понять, способна ли Россия делать качественный ремонт или просто продлевать срок эксплуатации самолетов. Потому что в случае с гражданской авиацией она активно продлевает срок эксплуатации некоторых комплектующих и даже самих бортов, что в конечном итоге приводит к трагическим последствиям.

В каком состоянии стратегическая авиация России

Эксперт по авиации рассказал, что самый молодой самолет из стратегической авиации России был произведен в 90-х годах прошлого века. Например, Ту-160, которые практически не используются Россией, кроме 30 лет срока эксплуатации имеют существенную ограниченность по двигателям, которые могут работать только 3 000 часов.

В то же время самолеты ТУ-95МС еще старее, так как последний раз были модернизированы в 80-х годах, правда, их двигатели имеют большие ресурсные возможности – около 30 000 часов. Но россияне активно их используют, в частности, для осуществления массированных обстрелов Украины, а, следовательно, они должны преодолеть маршрут с "Оленьи" непосредственно к пусковым рубежам в Волгодонской или Каспийской акваториях.

То есть мы говорим о том, что Россия сейчас на предельном сроке использования своих самолетов, если мы говорим о стратегической авиации,

– заявил Храпчинский.

Он добавил, что в свое время Россия потеряла любые технологические возможности по выпуску Ту-160, а то, что мы сейчас видим – преимущественно модернизация самолетов, которые уже есть в наличии. Также россияне не выпускают ни одного нового самолета Ту-95МС, а пытаются их ремонтировать, но возникает много вопросов относительно того, насколько они могут дальше эксплуатироваться.

Какова ситуация с тактической авиацией России

Храпчинский заметил, что в случае с тактической авиацией, которая активно используется на линии боевого соприкосновения, то, кроме того, что Украина активно уничтожает эти самолеты, Россия еще и теряет их из-за friendly fire.

По моим оценкам Россия может изготовить около 5 – 6 самолетов тактической авиации, и в основном это контракты 2017 – 2018 годов,

– сказал авиаэксперт.

То есть, подчеркнул он, россияне и дальше страдают от невозможности производить большое количество самолетов. А то, что иногда есть информация о появлении и передаче очередной партии самолетов, не отменяет того, что они могут одну и ту же партию самолетов передавать трижды.

Как усугубить проблему России с самолетами

Авиаэксперт отметил, что углублять эту проблему России можно, продолжая бить по таким заводам, как в Таганроге, который обслуживает, в частности, бомбардировщиков Ту-95МС, ремонтирует и создает электронную базу самолетов А-50. Также нужно поражать другие заводы, где производятся любые компоненты для авиационной составляющей.

Это приведет к большей потере потенциала России не только в строительстве, но и обслуживании этих самолетов,

– отметил Храпчинский.

Ведь, добавил он, если вывести из строя технические части на аэродромах, то там невозможно будет обслуживать самолеты, а, следовательно – активно использовать их в боевых условиях.