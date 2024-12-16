Как авиация НАТО отслеживает военные корабли России: Politico рассказало

Экипаж самолета ВМС Франции провел наблюдение над Балтийским морем. Он отслеживал российские суда.

Над балтийским морем экипажу французского самолета Atlantique Atl2 удалось обнаружить российский военный корабль, передает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Для чего авиация НАТО отслеживает российские военные корабли

Один из операторов самолета наблюдал за многочисленными экранами и заметил, что корабль точно не является частью войск НАТО. По данным издания, он оказался российским фрегатом класса "Неустрашимый" и возвращался из Черного моря.

Наша миссия – летать над Балтийским морем, чтобы показать, что мы там есть, успокоить соседние страны, но также выяснить, что происходит, и собрать разведданные... Балтийское море – это не российский заповедник, это море НАТО,

– говорит один из операторов экипажа.

Отметим, что Балтика имеет решающее значение для НАТО и для России. В Politico говорят, что подобные столкновения над Балтийским морем происходят все чаще, ведь после начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году здесь усилилось патрулирование авиации НАТО.

Научный сотрудник Института Notre Europe Сирилл Брет говорит, что этот район стал "критической зоной прямого контакта с Россией" в воздухе, на море, под водой и в киберпространстве.

Последствия российско-украинской войны уже давно вышли за пределы фронта. В частности, ранее Россия глушила сигнал GPS над странами Балтии, что привело к остановке авиасообщения с эстонским городом Тарту. Вероятно, таким образом Кремль пытается защитить себя от атак украинских дронов.