Россияне строят защитные ангары для самолетов в 300 километрах от границы с Украиной

В 300 километрах от границы с Украиной россияне начали возводить аэродромные ангары для защиты самолетов. Они стремятся уберечь авиацию от ударных дронов и ракет с кассетной боевой частью.

Спутниковые снимки, подтверждающие новые застройки оккупантов, появились в соцсети Х. Однако, вероятно, они вряд ли могут защитить российскую технику даже от обломков. Поэтому ликвидация вражеской авиации будет продолжаться.

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Российская защита для самолетов

На опубликованных фото со спутника можно заметить строительство новых ангаров на аэродроме Мариновка, который расположен в Волгоградской области России в 300 километрах от границы с Украиной.

В частности, там размещено 12 новых сооружений, которые служат укрытием для фронтовых бомбардировщиков Су-24 и истребителей-бомбардировщиков Су-34. Россияне убеждены, что такие ангары смогут защитить авиацию от ударных дронов, а также от суббоеприпасов баллистической ракеты ATACMS.

Отдельно надо отметить, что использование ангаров не позволит спутникам и другим оптическим средствам обнаружения узнать, пустой ангар или там стоит самолет,

– пишет СМИ.

Из каких материалов произведен ангар – неизвестно, однако журналисты предполагают, что они имеют минимальную защиту от обломков. Они объясняют, что использование профилированных листов не дают нужной защиты, поскольку имеют небольшую толщину. Из-за отсутствия специализированных стационарных железобетонных укрытий российская авиация регулярно сокращается.

Как выглядел аэродром Мариновка в 2022 и 2024 годах: спутниковые фото

Россияне модернизируют аэродромы

Ранее источники 24 Канала рассказали, что россияне активными темпами начали восстановление и, вероятно, модернизацию аэродромов в глубине Крыма. Говорится об объектах в Кировском, или Ислям-Терек, что в районе оккупированной Феодосии, и в Багеровом, что в районе Керчи.

Кроме этого, россияне разместили много смотровых вышек от Тарханкута до бухты Терновой.