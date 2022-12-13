"Я не с этими недоумками": российская БМП во время перевозки выпала из поезда – эпическое видео
Источник:Defense of Ukraine
Россия несет колоссальные потери среди людей и техники. Кроме того, оккупанты еще и сами "теряют" свое добро.
Похоже, даже БМП осознала, что россиян ждет поражение и решила скрыться с поля боя. В Минобороны Украины опубликовали эпическое видео.
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Не то чтобы мы жаловались. Но в дальнейшем просим россиян быть более внимательными при разгрузке военной техники. И помните, что каждая бронированная машина является потенциальным оборудованием для ленд-лиза,
– говорится в сообщении.
Российская БМП эпически выпала из поезда: смотрите видеоОбратите внимание!
Общие потери врага
Генштаб ВСУ сообщил, что по состоянию на 13 декабря удалось ликвидировать уже 95 260 захватчиков. Также уничтожили:
- боевых бронированных машин – 5 930 единиц;
- артиллерийских систем – 1 931 единица;
- РСЗО – 404 единиц;
- средств ПВО – 211 единиц;
- самолетов – 281 единица.