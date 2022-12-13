"Я не с этими недоумками": российская БМП во время перевозки выпала из поезда – эпическое видео

Россия несет колоссальные потери среди людей и техники. Кроме того, оккупанты еще и сами "теряют" свое добро.

Похоже, даже БМП осознала, что россиян ждет поражение и решила скрыться с поля боя. В Минобороны Украины опубликовали эпическое видео.

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Не то чтобы мы жаловались. Но в дальнейшем просим россиян быть более внимательными при разгрузке военной техники. И помните, что каждая бронированная машина является потенциальным оборудованием для ленд-лиза,

– говорится в сообщении.

Российская БМП эпически выпала из поезда: смотрите видео

Общие потери врага

СМИ сообщили, что Россия уже использует в войне боеприпасы, изготовленные 40 лет назад . В общем, все "рабочие" боеприпасы страна-террористка может сжечь уже к началу 2022 года.

Генштаб ВСУ сообщил, что по состоянию на 13 декабря удалось ликвидировать уже 95 260 захватчиков. Также уничтожили: