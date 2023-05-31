Российская ДРГ пыталась проникнуть в Харьковскую область: что произошло с захватчиками
В конце мая стало известно, что на территорию Харьковской области пыталась проникнуть российская ДРГ. Враг хотел проверить слаженность украинских защитников.
Конечно, российским оккупантам не удалось реализовать никаких целей. Олег Синегубов – глава Харьковской ОВА – в эфире телемарафона заявил, что ДРГ понесла потери, информирует 24 Канал.
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Конечно, враг запуская ДРГ пытается проверить слаженность наших войск и плотность нашей охраны. Однако под огневым поражением они вынуждены были отойти с потерями,
– подчеркнул Синегубов.
Он добавил, что попытки ДРГ прорваться на территорию Украины фиксируют постоянно. Оккупанты, понесшие в Украине колоссальные потери, до сих пор абсурдно надеются, что им удастся захватить хоть какую-то территорию Харьковской области, и пытаются улучшить свое тактическое положение.
В то же время, российским захватчикам не удается и не удастся реализовать ни одной из своих целей. Пакет – единственное, на что могут рассчитывать оккупанты на территории Украины.
Детали от Генштаба ВСУ
О попытке ДРГ прорваться на территорию Харьковской области Генштаб ВСУ сообщил 30 мая. Говорилось, что это произошло возле села Зеленое. Оно расположено в Харьковском районе у границы с Россией.