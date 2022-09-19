В Херсонской области враждебная ДРГ пыталась зайти в тыл украинского подразделения: возник стрелковый бой

В Херсонской области российская диверсионно-разведывательная группа пыталась зайти в тыл нашего подразделения. К счастью, ВСУ ее обнаружили.

Соответствующую информацию по состоянию на 13 часов 19 сентября сообщили в оперативном командовании "Юг". Там добавили, что наши бойцы в небе над Херсонской областью сбили вражеский штурмовик Су-25.

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ВСУ поразили вражескую ДРГ

Около полуночи (речь идет о ночи на 19 сентября – 24 канал) в районе Архангельского вражеского ДРГ количеством до 10 человек пыталась зайти в тыл нашего подразделения, но была обнаружена и поражена,

– сообщило командование "Юга".

Там добавили, что в результате стрелкового боя враг с потерями отступил. К сожалению, россияне продолжают обороняться, наносят ракетно-артиллерийские удары по позициям наших войск.

Кроме того, на отдельных участках линии столкновения россияне пытаются:

контратаковать;

вести аэроразведку;

а также изыскивать способы проникновения в тыл наших позиций.

Более того, ракетные войска и артиллерия ВСУ продолжают нарушать систему управления и логистического обеспечения врага, а также поражать их живую силу и боевую технику.

Коротко о ситуации на фронте

19 сентября руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Юг Наталья Гуменюк сообщила, что российские захватчики в Херсонской области оказались зажаты между силами обороны и правым берегом. ВСУ предложили им сдаться.

Еще 14 сентября Наталья Гуменюк рассказала, что почти вся Херсонская область под огневым контролем ВСУ. Наши военные продвигаются, а враг паникует.

Также Наталья Гуменюк объяснила, что подлинные цели россиян понять сложно. Ведь в случае, если они пытаются перегруппировать силы, то на самом деле ВСУ держат под огневым контролем почти всю территорию Херсона, где они пытаются это сделать.

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