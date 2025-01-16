Самолеты с двойной пропиской: в России возникли проблемы с гражданской авиацией

За время полномасштабной войны Россия вывела из двойной регистрации 365 из 665 самолетов. Они были вынуждены это делать, чтобы иметь возможность осуществлять международные полеты.

Об этом 24 Каналу рассказал авиационный эксперт Константин Криволап. В начале полномасштабной войны Россия могла пользоваться на условиях лизинга до 800 единицами самолетов. Около 750 были зарегистрированы на Бермудах, еще 36 – в Ирландии.

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Какие проблемы возникли в России

Как отметил Криволап, с началом полномасштабной войны Airbus, Boeing и другие корпорации отказались обслуживать эти самолеты в связи с санкциями против России.

В этот момент Россия решила пойти на кражу. Они взяли и "национализировали" большинство из этих самолетов.

После этого эти самолеты нужно где-то приписать. Россияне не долго думали и изменили нормативную документацию своей Росавиации, которая зарегистрировала эти самолеты как свою собственность. Ирландия и Бермуды фактически являются владельцами этих самолетов, которые передали их России на условиях лизинга. Там начали судебные процессы,

– рассказал Криволап.

В России поняли, что это создаст для них проблемы для полетов по миру, поэтому организовали фонд для выкупа этих самолетов и начали договариваться с компаниями-владельцами. Средства использовали буквально за три месяца. Им удалось выкупить чуть более чем половины таких самолетов.

Теперь россияне смогут использовать эти самолеты для полетов за границу, ведь у них только одна регистрация. А воздушным судам, которые зарегистрированы в более чем одной стране, запрещено летать за границу. Однако это все равно не обеспечивает им сертификацию бортов из-за санкций.

По разным данным, сейчас Россия может осуществлять международные полеты на более чем 500 самолетах. Сюда входят как те, которые были сняты с регистрации, так и собственно российские самолеты.