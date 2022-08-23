Есть три условия, – политолог сказал, что нужно для распада российской империи

Экономика россии все больше рушится с каждым днем. А путинские воины не имеют мотивации идти на войну против Украины, кроме денег. Все это еще больше подталкивает страну-агрессора к развалу.

Однако есть еще одно ключевое условие, которое поможет российской империи развалиться . Об этом в эфире 24 канала рассказал политолог Александр Антонюк.

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По его словам, в общем, таких предпосылок, чтобы россия в конце концов отстала от Украины и погибла как таковая, есть три:

гражданская война в россии;

развал русской федерации;

вступление Украины в НАТО.

Последний пункт – ключевой, по мнению политолога. Для нас это должно быть первым пунктом.

Для того, чтобы мы чувствовали себя спокойно и имели возможность сдерживать поток мигрантов из россии на своих границах, нам нужна боеспособная армия, а также быть членом как Европейского Союза, так и Североатлантического альянса.

– подытожил Антонюк.

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