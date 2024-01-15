Такое мнение 24 Каналу выразил украинский предприниматель, основатель компании Unicorn Nest Денис Довгополый, отметив, что у российских "новейших" танков есть проблемы с механической частью. Все потому, что производить нужные двигатели можно только на высокоточных станках.

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А насчёт их у врага – очень большие ограничения. Сейчас россияне начали массово использовать танки, которые старше 50 лет.

"Они откатываются скоро ко временам Второй мировой войны", – сказал Долгополый.

Хоть захватчики и продают нефть и газ со скидкой, есть предположение, что они не получают "живых" денег за поставляемый в КНР газ. К тому же предполагается, что себестоимость добычи нефти и газа крупными компаниями выросла за 2 года от 50% до 120%.

Некоторые деньги они не получают, а некоторые деньги они получают в неконвертируемой валюте. У них еще себестоимость того, что они добывают, очень велика – непропорционально велика,

– подчеркнул основатель компании.

Затяжка поясов

К примеру, пенсионеры в регионах России уже не имеют возможности потреблять пищу. По словам Дениса Довгополого, по состоянию на вечер 14 января, согласно аналитическим данным, более 1 миллиона россиян было без отопления свыше 48 часов при температуре ниже 10 градусов.

"Более 200 000 россиян более 48 часов при тех же погодных условиях сидят без света. И в субботу (13 января – 24 Канал) они закрыли данные по смертности от воспаления легких в старших возрастных группах", – рассказал предприниматель.

Это свидетельствует о том, что, если в бетонной квартире температура ниже 10 градусов, то это уже опасно для здоровья. То есть так россияне сами себе устроили геноцид.

"Когда мы говорим, что они могут "затягивать пояса" – это правда. Но мы говорим, что уже в некоторых регионах и селах невозможно существование", – добавил основатель компании.

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