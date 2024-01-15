Таку думку 24 Каналу висловив український підприємець, засновник компанії Unicorn Nest Денис Довгополий, зауваживши, що у російських "новітніх" танків є проблеми з механічною частиною. Усе через те, що виробляти потрібні двигуни можна лише на високоточних верстатах.
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А щодо них у ворога – дуже великі обмеження. Нині росіяни почали масово використовувати танки, яким понад 50 років.
"Вони відкочуються скоро до часів Другої світової війни", – сказав Довгополий.
Хоч загарбники й продають нафту та газ зі знижкою, але є припущення, що вони не отримують "живих" грошей за газ, який постачають до КНР. До того ж припускають, що собівартість видобутку нафти та газу великими компаніями виросла за 2 роки від 50% до 120%.
Деякі гроші вони не отримують, а деякі гроші вони отримують у неконвертованій валюті. У них ще собівартість того, що вони видобувають, дуже велика – непропорційно велика,
– наголосив засновник компанії.
Затягування поясів
Наприклад, пенсіонери у регіонах Росії уже не мають можливості споживати їжу. За словами Дениса Довгополого, станом на вечір 14 січня, згідно з аналітичними даними, понад 1 мільйон росіян було без опалення понад 48 годин при температурі нижче 10 градусів.
"Понад 200 000 росіян понад 48 годин за тих же погодних умов сидять без світла. І в суботу (13 січня – 24 Канал) вони закрили дані по смертності від запалення легень у старших вікових групах", – розповів підприємець.
Це свідчить про те, що, якщо в бетонній квартирі температура нижче за 10 градусів, то це вже небезпечно для здоров'я. Тобто так росіяни самі собі влаштували геноцид.
"Коли ми кажемо, що вони можуть "затягувати пояси" – це правда. Але ми кажемо, що вже у деяких регіонах та селах неможливе існування", – додав засновник компанії.
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