Путин не будет идти на риски, – политолог объяснил, может ли Россия повысить налоги для граждан
Аналитики считают, что Россия вынуждена будет повышать налоги для российского населения. Дело в том, что расходов на запланированные цели не хватит.
Безусловно, россияне это проглотят. Однако говорится о разных сценариях. Об этом 24 Канала рассказал Андрей Вигиринский.
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"Это один из трех сценариев, с помощью которых можно будет преодолеть бюджетный дефицит в России. Я больше склоняюсь ко второму сценарию, который предполагает использование средств из фонда национального благосостояния", – говорит политолог.
Будут покрывать нефте- и газодолларами
Фактически, они определили доходы федерального бюджета на уровне 8 триллионов рублей, которые должны поступить от продажи нефти и газа. Это примерно 600 – 700 миллиардов в месяц.
"Очевидно, что будет поступать меньше, ведь стоимость энергоносителей так или иначе не будет на уровне, достаточном для покрытия этих расходов. Разница между запланированными доходами и поступившими доходами будет покрываться посредством продажи юаней фонда национального благосостояния", – пояснил Вигиринский.
Скорее всего, ежегодно дефицит будет составлять 3 триллиона рублей, а в дальнейшем предусмотрен потенциальный рост на 2 – 2,2 триллиона рублей. В долларах это около 70 миллиардов долларов. Такая сумма средств на несколько лет у фонда есть.
Идти на социально непопулярные шаги за год до президентских выборов, очевидно, что Путин не будет. Не то чтобы его не выбрали, но отметки в 70% достичь будет очень сложно,
– уверяет политолог.
Более того, люди с невысоким уровнем доходов (15 – 18 тысяч рублей или 300 долларов) не совсем одобрительно отнесутся к войне, отсутствию возможностей реализовать свои жизненные стремления – либо за рубежом, либо в отношении детей и наложению дополнительных финансовых ограничений. "При том, что есть куча государственных корпораций, которые неплохо чувствуют себя и финансируют государственный бюджет", – отмечает Вигиринский.
Возможна девальвация рубля
Как отмечает политолог, на определенный промежуток времени также рассматривается контролируемая девальвация рубля. Этот сценарий Россия переживала в 2015 году, когда была стрессовая ситуация для экономики из-за санкций, введенных в ответ на военную агрессию против Украины и аннексию Крыма.
"Покрытие ситуативных дефицитов для социально незащищенных слоев населения возможно именно путем контролируемой девальвации рубля. По последней социологии, 40% населения зависит от выплат из государственного бюджета, а это избирательное ядро для Путина, поэтому они будут получать эти выплаты рублями и будут обеспечивать свои потребности", – утверждает политолог.
Он констатирует, что нет оснований говорить о несостоятельности России финансировать социальные расходы или удерживать систему. У нее достаточно сформированных резервов, чтобы несколько лет удерживать уровень расходов и социальное спокойствие.
Россия может выпасть
Если говорить о далекой перспективе, здесь слишком много переменных, от которых может зависеть в целом способность российского бюджета. Вигиринский объяснил: если мир войдет в глобальную рецессию (замедление экономики), то потребление нефти будет являться закономерным результатом. Россия может выпасть из картеля добытчиков нефти ОПЕК+. У нее не будет рынка, на котором сможет продавать 3,7 миллиона баррелей нефти.
Некуда будет продавать. Россияне законсервируют нефтяные месторождения, а затем не смогут их расконсервировать из-за технологического отставания,
– убежден Вигиринский.
Но для этого мир должен войти в рецессию. Вигиринский подчеркивает, что ее глубина и последствия проявятся в каждой стране по своему:
- отставка правительства или президента (не в России);
- спад занятости;
- рост цен.
"В России далеко не все идеально. Но пока они не на той стадии, когда нужно "доить" собственное население, чтобы профинансировать расходы госбюджета", – подытожил политолог.
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