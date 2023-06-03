Во время войны парень решил попеть Цоя: во Львове разгорелся скандал из-за российской музыки

Спустя более года полномасштабной войны, после российских обстрелов и многочисленных украинских жертв некоторые граждане считают уместным под открытым небом исполнять российский рок и агрессивно огрызаться на замечания по поводу нарушения украинского законодательства. Такая ситуация произошла в центре Львова в пятницу, 2 июня.

Вечером этого дня на улице Саксаганского, 20, рядом с хостелом Apartments, несовершеннолетний одессит под гитару исполнял песню Виктора Цоя. На это нарушение закона отреагировала народная депутат Наталья Пипа.

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Женщина попросила молодого человека перестать нарушать закон. Однако он не только не перестал исполнять русские песни, но и, куря сигарету, нагло ответил ей нецензурной лексикой.

Он отметил, что сам приехал из Одессы, после чего вывалил уже известные нарративы. Мол, в южном городе 99% украинцев якобы говорят по-русски, так что ничего плохого в этом не видит.

Как оправдание назвал и то, что Одессу сегодня больше обстреливают, чем Львов. Однако каким образом это не привело к противоположным умозаключениям касаемо языка, конечно, не рассказал.

Более того, молодой человек пытался свести все и к абсурду, заявляя, что и Гитлер когда-то разговаривал на немецком, однако табу на этот язык сегодня нет. Однако он упустил, что не Германия сегодня ежедневно обстреливает ракетами Украину. А также то, что вряд ли во время Второй мировой жертвы нацистского режима радостно пели бы немецкие песни, придумывая сотни оправданий своим поступкам.

Как еще одно оправдание пению на языке оккупанта юноша привел то, что Цой якобы является легендой рока.

Цой – легенда рока, понимаешь, б*ять. Цой – легенда рока, а ты сейчас берешь и до*буешся. Ты могла бы идти по каким-то своим делам. У тебя есть работа, дети, семья, муж. А ты берешь и до*буешся до того, что я пою песни Цоя. У тебя, с*ка, своих дел нет что ли?

– ответил он по-русски.

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Хотя как все это освобождает молодого человека от соблюдения украинского законодательства – неизвестно. Поэтому Наталья Пипа вызвала полицию, при которой нарушитель закона уже не был так смел, и написала заявление.

Пришлось вызывать полицию и объяснять, что петь русскоязычные песни в стране, с которой Россия уже 9 лет ведет войну – это недопустимо! А кроме того, это нарушение Закона Украины,

– отметила народная депутатка.

Отметим, что Наталья Пипа подчеркивала и полиции, и в комментарии СМИ, что не имела никаких претензий к языку, на котором говорил музыкант. Однако в отличие от языка, исполнение русскоязычных песен запрещено законом еще с июня 2022 года.

Я их попросила перестать петь и спросила, знают ли они, что русские песни запрещены. Они послали меня. Я сказала, что если они не понимают хорошего языка, то будем продолжать говорить в полиции. Они еще несовершеннолетние, а у них психология, к сожалению, советских людей,

– отметила Наталья Пипа.

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Однако воспитательная работа с молодыми людьми не завершилась после завершения видео. Далее участники конфликта отправились в участок, где Наталья Пипа написала заявление об инциденте, а ребята уже объясняли правоохранителям свое понимание законов Украины. Там же с уличным музыкантом тоже провели воспитательную беседу.

Отметим, что именно там выяснилось, что ребята несовершеннолетние, а у одного из них двойное гражданство. Также стало известно, что оба молодых человека прописаны в Одессе, а один из них работает во Львове.

Однако, как рассказала народная депутатка, "ответственности за российскую музыку, к сожалению, сейчас нет". Поэтому неизвестно, подпадают ли действия нарушителя закона под мелкое хулиганство.

Я планирую представить следующий законопроект об ответственности за русскую музыку в публичном пространстве. Я считаю, если человек нарушил и не реагирует, то он должен нести ответственность,

– добавила депутат Верховной Рады.

По непроверенным данным родители правонарушителя отправились во Львов. Они намерены забрать своего сына домой.

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