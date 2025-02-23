Ночью в одном из клубов Киева развлекались под русскую музыку: что говорят в полиции

В одном из ночных клубов Киева ночью молодежь развлекалась под музыку на русском языке. Заведение посетила полиция, чтобы начать проверку этого инцидента.

Правоохранители узнали о нарушении через видео в социальных сетях. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на полицию Киева.

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В столичном ночном клубе включали русскую музыку

Несмотря на войну украинцы продолжают слушать музыку на русском языке даже в публичных местах. Один из таких случаев произошел в столичном клубе в Голосеевском районе. На видео в соцсетях видно, как молодые люди танцуют под песни, исполняемые на языке государства-агрессора. Какой бы ни была национальность исполнителя, музыка на русском языке в Украине является неприемлемой.

Полиция и сотрудники следственно-оперативной группы утром работали в этом клубе. Правоохранители, в частности, пообщались с администрацией клуба и персоналом.

Полиция проводит проверку в ночном клубе столицы / Фото полиции Киева

Инцидент зарегистрирован в Единый учет заявлений и сообщений Голосеевского управления полиции, а также готовится соответствующее обращение к Уполномоченному по защите государственного языка.

В ночном клубе включали музыку на русском языке: смотрите видео

Развлечения под русскую музыку во время вражеской атаки

Событие в ночном клубе произошло, когда на Украину и на Киев российская армия запускала БпЛА и ракеты. Обломки падали в Голосеевском, Дарницком и Печерском районах, что повлекло пожары. Враги запускают свое вооружение по домам и критически важных объектах, а потому публичное толерирование русского языка является довольно странным явлением.