Правоохоронці дізналися про порушення через відео в соціальних мережах. Про це пише 24 Канал з посиланням на поліцію Києва.

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У столичному нічному клубі вмикали російську музику

Попри війну українці продовжують слухати музику російською мовою навіть у публічних місцях. Один з таких випадків відбувся в столичному клубі в Голосіївському районі. На відео в соцмережах видно, як молоді люди танцюють під пісні, що виконуються мовою держави-агресорки. Якою б не була національність виконавця, музика російською мовою в Україні є неприйнятною.

Поліція та співробітники слідчо-оперативної групи зранку працювали в цьому клубі. Правоохоронці, зокрема, поспілкувалися з адміністрацією клубу та персоналом.

Поліція проводить перевірку у нічному клубі столиці / Фото поліції Києва

Інцидент зареєстрований до Єдиного обліку заяв та повідомлень Голосіївського управління поліції, а також готується відповідне звернення до Уповноваженого із захисту державної мови.

У нічному клубі вмикали музику російською мовою: дивіться відео

Розваги під російську музику під час ворожої атаки

Подія в нічному клубі сталася, коли на Україну та на Київ російська армія запускала БпЛА і ракети. Уламки падали в Голосіївському, Дарницькому та Печерському районах, що спричинило пожежі. Вороги запускають своє озброєння по будинках і критично важливих об'єктах, а тому публічне толерування російської мови є доволі дивним явищем.