Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу ДСНС. Там показали фото наслідків російської атаки.

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Наслідки атаки дронів

В ДСНС повідомили про наслідки нічної атаки на Київ. Так, там розповіли про наслідки в декількох районах столиці, зокрема Голосіївському, Дарницькому та Печерському.

Голосіївський район. Там була пожежа в одноповерховому приватному будинку. Вказується, що її ліквідували на площі 100 квадратних метрів.

Дарницький район. В одному місці пошкоджено приватний будинок та автомобілі. Загоряння ліквідували підручними засобами.

На іншій локації горів одноповерховий будинок з поширенням вогню на сусідню будівлю. Відомо, що пожежу ліквідували на площі 35 квадратних метрів.

Печерський район. Там пошкоджено скління нежитлової будівлі без подальшого горіння.

В ДСНС станом на 6:34 вказали, що інформація про постраждалих уточнюється.

Наслідки атаки на Київ / Фото ДСНС