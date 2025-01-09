"Еще на уровне заявки": в легионе "Свобода России" рассказали, как ФСБ проникает в оппозицию

В легионе "Свобода России", который сейчас борется против оккупационной армии Путина на фронте рассказали, что агенты ФСБ пытаются время от времени проникнуть в их ряды. Этого удается избегать благодаря долгим проверкам, которые проводят в военном формировании.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на подкаст "Сопротивление.ФМ" на ютуб-канале легиона "Свобода России".

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Как в легионе "Свобода России" вычисляют агентов ФСБ

Легионер "Эрик" рассказал, что примерно 20% заявок, которые подают, чтобы вступить в легион "Свобода России" являются фейковыми. Это делается, в частности, для того, чтобы перегрузить систему оппозиционеров, а также, чтобы агенты ФСБ могли попасть в ряды этого военного формирования.

Вот почему многие жалуются в комментариях, что "долго проверки идут". Именно поэтому идут. Сначала нужно вычислить на уровне заявки, что это эфэсбэшник. Потом надо когда-то лично человека увидеть. Так, 20% минимум – это "мусор", который надо отсеивать. И кто-то среди этого "мусора" – эфесбешник. Пальцем конкретно не покажешь на кого-то, но...

– рассказал "Эрик".

Российский оппозиционер, которого разыскивает за его деятельность Путин, Ростислав Мурзагуров отметил, что агенты, которых отправляет ФСБ или ГРУ на выявление нужных данных по оппозиционерам, на самом деле имеют, по его мнению, очень-очень низкий профессиональный уровень.

В качестве примера Мурзагуров привел историю с девушкой, по имени Номма Зарубина. Она открыто писали в запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте", что "Крым наш", а также ходила на пропутинские митинги.

"И вот она с этим всем бэкграундом приезжает и внедряется к оппозиционерам. И говорит: "Я, кстати, вот оппозиционерка. Давайте, дорогие оппозиционеры, с вами дружить". Она там "на карандаше" сейчас у ФБР. Сейчас они расследуют дело. Расскажут, я думаю, много чего интересного, в частности о российских оппозиционерах", – сказал Ростислав Мурзагуров.

О еще одном виде внедрения агентов ФСБ рассказал легионер "Савен". В частности, он привел пример митинга, который был после объявления частичной мобилизации 300 тысяч россиян осенью.

Проект "Весна" организовали этот протест. Имело это примерно такой вид, что просто ливень, везде камеры, свет. И вот не хватало только: "Камера, мотор", там, типа, сказать и все. То есть, люди собрались. Они действительно считали, что они идут на протест,

– отметил "Савен".

В то же время он отметил, что партизанское движение "Черный мост" долго разбиралось по проекту "Весна". И в конце концов в "Черном мосте" и в легионе "Свобода России" пришли к выводу, что "Весна" каким-то образом связана со спецслужбами.

"Потому, что сам проект, он вроде бы существовал несколько лет. Но вообще о них ничего не было слышно. То есть, они не занимались ничем. И только именно, когда начались протесты, они начали собирать массово людей. Я просто помню, там всплеск был, когда люди к ним пошли на этот протест. Было понятно, что здесь что-то не так", – подчеркнул "Савен".

Ростислав Мурзагуров, в свою очередь, отметил, что иногда люди, которые пытаются навредить оппозиции, сознательно работают на ФСБ, а иногда просто случается идиотизм. В этом кейсе оппозиционер вспомнил акцию "Фонда борьбы с коррупцией", когда там решили "устроить перепись всех, кто вышел бы обязательно на протесты, когда началась бы полномасштабная война".