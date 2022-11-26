Майор Пушкин шел по взлетной полосе легкой походкой тренированного спортсмена. Молодого красавца с раскидистыми бакенбардами догнала лейтенант медицинских войск Ахматова. Ее выразительные черные глаза были полны тревоги и нежности.

"Русский мир" не имеет вариаций

– Саша! Вернись! Обещай мне, что вернешься!

Советуем Пока в России будут радоваться своим "победам", мы уже будем под Москвой

Пушкин остановился, и она бросилась ему на шею. Обняла так крепко, будто хотела отдать ему с собой частичку себя.

– Не плачь, малая! Все будет хорошо, – озарил ее белозубой улыбкой Пушкин. – Это безопасно. Запустим ракеты с Каспия, малороссы там не достанут. Зато мы оставим их без света и воды. Будут знать, что такое великая Россия!

– Скорее бы это все закончилось, – лейтенант Ахматова нежно перебирала кудри любимого. – Убей их всех, чтобы мы снова могли жить, как раньше. Чтобы Масленица и блины в Сокольниках. Чтобы не гибли наши ребята…

– Убью. Ради тебя, малая, поубиваю всех. И за пацанов…

"Благословение" на убийства

Тем временем техник Достоевский снаряжал самолет. Заботливо проверил все ракеты и написал на одной фломастером "За святую Русь!!!". Достоевский был глубоко набожным. Самые большие его сомнения были связаны со смертью детей от ударов авиации. Стоит ли наша победа слезинки хоть одного ребенка, спрашивал себя техник Достоевский. Таки стоит, отвечал. Потому что мы, русские, ни на кого не нападали. Это самооборона. Русские дети тоже страдают без родителей, еды, воды в прифронтовых городах.

Важно Кто и зачем, кроме России, охотится на "голову" свободной Украины

– Внимание, внимание! Говорит полковник Солженицын! Пятая эскадрилья, ко взлету!

– Лейтенант Маяковский готов! Майор Булгаков готов! Подполковник Михалков готов!

– С Богом, сынки! Возвращайтесь!

Они будут убивать нас каждый раз, когда у них будет возможность. Будут уничтожать до тех пор, пока не станем покорными слугами, как белорусы, и забудем свои корни. Каждый день смертельный счетчик считает молодых людей, которым бы жить да жить, если бы не полковник Солженицын и майор Пушкин – кровавые упыри-некроманты, которые достают нас из прошлого и забирают будущее.

Актуальное – как российские классики учили ненавидеть Украину: смотрите видео